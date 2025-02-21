Bat-Yam'da Patlamalar, Batı Şeria'ya Girişler Engellendi - Son Dakika
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Bat-Yam'da Patlamalar, Batı Şeria'ya Girişler Engellendi

İsrail ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat-Yam'da patlamaların ardından Batı Şeria'ya girişleri engelledi.

21.02.2025 02:46
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İsrail ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana gelmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine girişleri engellediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Bat-Yam'daki olaya ilişkin İsrail iç istihbarat servisi ve polis ile işbirliği halinde çalışma yürütüldüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıların sürdüğü hatırlatılan açıklamada, istihbarat bulgularına dayalı olarak faaliyetlerin arttırılacağı belirtildi.

Bat-Yam'da 3 otobüste art arda patlamalar meydana gelmişti

İsrail'de Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı.

Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken ölü ya da yaralı bildirilmemişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bat-Yam'da Patlamalar, Batı Şeria'ya Girişler Engellendi - Son Dakika

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