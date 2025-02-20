Bat-Yam'da Üç Otobüste Patlama

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İsrail'de Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Bat-Yam'da bombalı saldırı girişiminden şüphelenildiği ve 3 otobüste art arda patlama meydana geldiği kaydedildi.

Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken yaralı veya can kaybı bildirilmedi.

Söz konusu patlamalarla ilgili polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bunun bir saldırı olduğu şüphesi büyüyor, can kaybı yok." ifadeleri kullanıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.