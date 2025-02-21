Bat-Yam'daki Patlamalara Bağlı Gözaltılar

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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in, Bat-Yam kentinde 3 otobüste meydana gelen patlamalarla ilişkisi olduğu düşünülen 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, gözaltına alınanlar arasında İsrailli Yahudiler de bulunuyor.

Şin-Bet tarafından gözaltına alınan ve patlayıcı düzenekleri otobüslere yerleştiren kişilere yardım ettiklerinden şüphelenilen 3 şahsın sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

Bat-Yam'da 3 otobüste art arda patlamalar meydana gelmişti

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde 3 otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı.

Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken ölü ya da yaralı bildirilmemişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.