Bataklığa Saplanan Adam Kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bataklığa saplanan katırlarını kurtarmak isterken mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yöntem katırlarına su içirmek için gittiği Avşar Barajı çevresinde hayvanlarının bataklığa saplandığını fark etti.

Katırlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Yöntem de kısa sürede beline kadar bataklığa saplandı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Yöntem ve iki katırı bataklıktan çıkarılarak kurtarıldı.