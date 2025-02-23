Batı Afrika'da Ngente Töreni - Son Dakika
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Batı Afrika'da Ngente Töreni

Senegal ve Gambiya'da yeni doğan bebekler için düzenlenen Ngente töreni, isim verme geleneğini sürdürüyor.

23.02.2025 11:16
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Senegal ve Gambiya gibi Batı Afrika ülkelerinde yeni doğan bebeklere isim vermek için yapılan "Ngente" töreni, yıllardır ülke genelinde varlığını koruyor.

İslam kültürü ile yerel geleneklerin harmanlandığı özel tören, doğumdan 7 gün sonra düzenleniyor.

Aile büyükleri, komşular ve dini liderlerin katıldığı tören bebeğin saçının tıraş edilmesiyle başlarken, törenin en anlamlı anı ise bebeğe isim verilmesi oluyor.

Bebeğin babası, annesi, aile büyükleri ve dini liderler tarafından seçilen isim, edilen dualarla birlikte ilan ediliyor.

Dualar eşliğinde isim veriliyor

İsim verme töreni sırasında imamlar, bebeğin sağlıklı ve hayırlı bir ömür sürmesi için dua ediyor.

Ngente kapsamında, akika kurbanı kesiliyor. Kurban edilen hayvanın eti, törene katılan davetlilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Misafirler için yemek ikramı sonrası yerel müzikler çalınıyor ve şenlik düzenleniyor.

Ngente, sadece dini bir görev değil, aynı zamanda toplumu bir araya getiren önemli bir kutlama olarak kabul ediliyor.

Gambiya'da Mandinka, Wolof, Fulani ve Jola gibi farklı etnik gruplar tarafından uygulanan bu tören, her topluluğun kendi kültürel özelliklerine göre şekillenebiliyor.

Ngente, yeni doğan bebeğin sadece ailesinin değil, tüm topluluğun bir parçası olarak kabul edildiği önemli bir ritüel olma özelliğini koruyor.

Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, modern Gambiya toplumunda da güçlü bir şekilde yaşatılıyor.

Dini inanç ve kültürel miras

Ngente töreni, hem dini inançların bir yansıması hem de sosyal birlikteliği güçlendiren önemli bir kültürel miras olarak varlığını sürdürüyor.

Gambiyalı Süleyman-Zeynep Secka çifti, başkent Banjul'daki evlerinde yeni doğan bebekleri için düzenledikleri törende AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Baba Secka, "Şu anda karımla ben yeni kız çocuğumuzun doğumunu kutluyoruz ve bunun için isim koyma töreni düzenliyoruz." dedi.

Kutlama kapsamında eğlence de düzenlendiğini söyleyen Secka, davetlilere yöresel yemekler ikram ettiklerini dile getirdi.

Secka, "İlk önce isim veriyoruz. Sonra insanlar benim hakkımda iyi şeyler anlatıyorlar. Ben çocuğuma annemin ismini koyacağım. Annemin ismi Rukiye." şeklinde konuştu.

"Bu bizim kültürümüz"

Törene bebeğin saçını tıraş ederek başladıklarını belirten Secka, "Bu (tören) bizim için çok önemli çünkü bu bizim kültürümüz. İnsanları çağırıyoruz. Hem eğleniyorlar hem sevincimize ortak oluyorlar." ifadesini kullandı.

Wolof etnik grubundan olduğunu hatırlatan Secka, bu geleneğin "Afrika geleneği" olduğunu ve Gambiya dışında birkaç ülkede de sürdürüldüğünü aktardı.

Secka, törene, yakın ailesi, karısının ailesi, iş arkadaşları ve komşularının da katıldığını kaydetti.

Bebeğin annesi Zeynep Secka ise 4. kızının doğduğunun, çok mutlu olduğunun altını çizdi ve bu törenin kültürlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Afrika'da Ngente Töreni - Son Dakika

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