Batı Darfur'da sıtma dalgası 3 haftada 39'u çocuk 55'ten fazla can aldı - Son Dakika
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Batı Darfur'da sıtma dalgası 3 haftada 39'u çocuk 55'ten fazla can aldı

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Batı Darfur'da son 3 haftada 39'u çocuk 55'ten fazla kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti. El Cuneyna Hastanesi'ne günlük başvuru 500'ü aşarken sağlık hizmetleri baskı altında ve ilaç eksikliği yaşanıyor; uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yapıldı.

Sudan'ın batısındaki Batı Darfur eyaletinde, son 3 haftada 55'ten fazla kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel Darfur24 gazetesinin haberine göre, El Cuneyna Hastanesi Tıbbi Direktörü eş-Şafii Salih, Batı Darfur eyaletindeki sıtma vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Salih, ülkenin batısındaki Batı Darfur'da, son 3 haftada 39'u çocuk olmak üzere 55'ten fazla kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hastaneye günlük başvuruların 500'ü aştığını aktaran Yunus, bölgede görülen mevcut sıtma dalgasının şimdiye kadarki en şiddetli salgın olduğunu belirtti.

Hasta sayısındaki artış nedeniyle hastane yönetiminin yeni servisler açmak zorunda kaldığını belirten Yunus, sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğunu ifade etti.

Yunus ayrıca, sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesi için uluslararası sağlık kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu. Sıtma ilaçlarında eksiklik olduğunu kaydeden Yunus, ilaçların kentin çevresindeki sağlık merkezlerine ulaştırılmasının hastanenin üzerindeki yükü hafifleteceğini vurguladı.

Bu arada, Batı Darfur'da sivrisineklerle mücadele amacıyla üç gün sürecek bir kampanya başlatıldı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin de barındığı El Cuneyna'nın merkezini de kapsayan kampanyayla, sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve sağlık kuruluşları üzerindeki yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batı Darfur'da sıtma dalgası 3 haftada 39'u çocuk 55'ten fazla can aldı - Son Dakika
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