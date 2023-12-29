Batı Şeria\'da araçla ezme eyleminde 4 Yahudi yerleşimci yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde düzenlenen "araçla ezme" eyleminde, 4 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.

Kanal 12 televizyon kanalının haberine göre El Halil'in güneyinde araçla ezme girişiminde bulunuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre ise araçla ezme girişiminde biri orta 3'ü hafif şekilde olmak üzere 4 yerleşimci yaralandı.

Haaretz gazetesindeki haberde ise kimlik bilgileri verilmeksizin eylemi düzenleyen kişinin öldürüldüğü belirtildi.