Batı Şeria'da Patlama: 1 Asker Öldü, 2 Yaralı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir askerin öldüğünü 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bulunan Tuman beldesi yakınında askeri bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada, bir askerin öldüğü biri ağır olmak üzere 2 askerin yaralandığı ifade edildi.

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalar dahil olmak üzere 841 İsrail askeri öldü.