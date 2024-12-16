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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'yla (BATIKAF) Bolu'da başladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) ev sahipliğindeki fuarda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Madenci Korosu sahne aldı.

Protokol üyelerinin konuşma yapması ve BATIKAF'a katılarak "Altın Sponsor" olan firmalara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, açılış programının ardından gazetecilere, 2019'da "Yetenek Her Yerde" sloganıyla şeffaflığı ve fırsat eşitliğini önceleyerek başlattıkları fuarların 38'incisini Bolu'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

1 milyonun üzerinde genç 10 bini aşkın şirketle bir araya geldi

Kariyer fuarlarıyla arz ve talep tarafını bir araya getirerek istihdama katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Atay, "Geriye dönüp baktığımızda 1 milyonu aşkın gencimiz 10 bini aşkın şirketle bir araya gelmiş. Burada iş görüşmeleri, mülakatlar, atölye çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları yapılmış. Bu, fevkalade büyük ve alanında dünyadaki sayılı organizasyonlardan biri haline geldi." diye konuştu.

Atay, analizlerde fuarların illerin istihdamına doğrudan katkı sağladığını da gördüklerini bildirerek, "Organizasyonların yapıldığı illerde şirket oranında artış var. Kişi başı gayrisafi milli hasılada artış olduğunu görebiliyoruz. Bunlar somut analizler sonucu önümüze gelen veriler. Bütün kesimlerin bir araya geldiği, arz ve talebin doğrudan buluşabildiği en büyük organizasyonlar haline geldi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince yürütülen yetenek yönetimi modellerinden "Erken Dönem Kariyer Ekosistemi (EDKE)" hakkında da bilgi veren Atay, şöyle devam etti:

"'Yetenek Her Yerde' organizasyonları, 'Erken Dönem Kariyer Ekosistemi' içerisindeki 11 ayrı üründen sadece biri. 11'i birden çalışıyor. 'Bunun tamamının çalışmasından ortak verim alıyor muyuz?' diye inceleme yaptık. 2019 yılında işsizlik oranı yüzde 28 iken, bugün 2024'te bu oran 16,2'ye düşmüştür. 12 puan üzerinde bir düşüş var ve bu 12 puanlık düşüşün 8,3'ünün, 'Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'ne bağlı olduğunu bize ekonometrik modelimiz gösteriyor. Demek ki biz, çağdaş, modern, şeffaf, fırsat eşitliği sunan ve liyakati önceleyen araçları doğru şekilde kullanırsak dünyanın, aslında her yerin ortak konusu olan bir insana, bir gence iş verebilme, onu istihdam edebilme beklentisine cevap verebiliyoruz."

14-20 yaş grubuna mesleki rehberlik yapılacak

Atay, 20-24 yaş grubu için hazırladıkları bu sistemin başarısını gördükten sonra 14-20 yaş grubu için de çalışma yaptıklarına işaret ederek, BATIKAF ile bu projeye de start verdiklerini kaydetti.

BATIKAF'ın içinde 2 farklı kariyer etkinliğinin daha bulunduğuna değinen Atay, "Birincisi, 14-20 yaş grubunda çocukların mesleki rehberlik almalarına aracılık edecek meslek sınıfları. Milli Eğitim Bakanlığımızda 42 bin psikolojik danışman ve rehber çalışıyor. Bu psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla çocukların özellikle geçiş döneminde temel eğitimden ortaöğretime, ortaöğretimden de yüksek öğretime veya istihdama geçiş aşamalarında onlara müdahale etmeyi planlıyoruz. Yani onlara mesleki rehberlik yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atay, ikinci etkinlik kapsamında ise meslek lisesi öğrencileri, buralardan mezun olduktan sonra üniversite okuyan veya meslek sahibi olan bireyleri, şirketlerin insan kaynakları yöneticileriyle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kurum, kuruluş ve işletmeleri insan kaynakları alanında destekleyecek fuarda katılımcıların, meslekler hakkında bilgi edinme, kariyer planlarına yön verme, birçok firmayla tanışma, markalarını oluşturma, girişimcilik hakkında fikir alışverişi yapma ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacaklarını vurguladı.

Bakanlıkların yanı sıra çok sayıda firmanın 400'ün üzerinde stant açtığı fuara, bölgedeki 16 üniversiteden öğrenciler katılıyor.

Kariyer buluşmalarıyla devam eden etkinlik, yarın sona erecek.