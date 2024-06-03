Batman Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Batman Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Batman'da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı'nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köprüden aşağıya indirdiği halat merdivenle mahsur kalanları kurtardı.

03.06.2024 19:10
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BATMAN'da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı'nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Balık tutmak için kent girişinde bulunan Batman Köprüsü'nün altındaki Batman Çayı'na giden 2 kişi, suların yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile çıkamayan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köprüden aşağıya indirdiği halat merdivenle mahsur kalanları kurtardı.

Batman Çayı\'nda Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Batman Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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