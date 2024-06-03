Batman Çayı\'nda Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var"

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

BATMAN'da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı'nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Balık tutmak için kent girişinde bulunan Batman Köprüsü'nün altındaki Batman Çayı'na giden 2 kişi, suların yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile çıkamayan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köprüden aşağıya indirdiği halat merdivenle mahsur kalanları kurtardı.