Batman\'da 11 Ayda 1248 Yangına Müdahale Edildi

Batman Belediyesi, kent genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin 11 aylık verileri paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, il genelinde 2023'ün ocak-kasım döneminde 333'ü anız olmak üzere 1248 yangına müdahale edildiği belirtildi.

Can ve mal kaybının önüne geçilmesi için ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığı ifade edilen açıklamada, yangınların daha çok haziran-ekim aylarında artış gösterdiği kaydedildi.