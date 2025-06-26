Batman\'da 1300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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