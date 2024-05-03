Batman\'da 16 kilo 120 gram skunk ve 1 kilo 530 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ve 1 kilo 530 gram toz esrar ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolunda durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, bir torba içerisine 16 kilo 120 gram skunk ve 1 kilo 530 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.