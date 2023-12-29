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Batman'da 171 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da 171 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir TIR'ı durdurarak yapılan aramada uyuşturucu maddeyi buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman\'da 171 Kilo Skunk Ele Geçirildi
29.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:08
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BATMAN'da durdurulan TIR'da yapılan aramada 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, şüpheli bir TIR'ı durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Dead' ile aramada, 236 paket halinde 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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