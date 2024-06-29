Batman\'da 20 dönümlük alanda çıkan anız yangını söndürüldü

Güncel

BATMAN'da 20 dönümlük alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

Merkeze bağlı Kayabağı köyü yakınında bulunan bir arazide, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.