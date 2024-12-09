Batman'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi

Batman\'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi

Batman'da 60 yaş üstü bireyler, sağlıklı yaşam ve sosyal etkileşim için eğitim alıyor.

09.12.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da "Tazelenme Üniversitesi" projesine katılan 60 yaş üstü bireyler, günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşam sürmek için eğitim alıyor.

Batman Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" için imzalanan protokol kapsamında eğitimlere başlandı.

Proje kapsamında açılan Tazelenme Üniversitesi'ne başvuran 31 kişiye haftada 2 gün toplam 6 saat ders veriliyor.

Katılımcılar, ilk dönem için planlanan ve gönüllü akademisyenlerce verilen, "ilk yardım, sağlıklı beslenme, yaşlılık psikolojisi, tur ve seyahat planlama, bocce, bilinçli ilaç kullanımı, enerji verimliliği, ağız ve diş sağlığı ile örgü teknikleri" konularında eğitimlere katılıyor.

Tazelenme Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarla yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam sürdürmeleri, günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Üniversitede 9 ders veriliyor

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Tazelenme Üniversitesi'nde eğitimlerin 4 yıl süreceğini, bu dönem gönüllü akademisyenler eşliğinde 9 derste eğitim verildiğini bildiren Demir, daha sonra İngilizce gibi yabancı dillerle ilgili de kurs vermeyi planladıklarını kaydetti.

Demir, şöyle konuştu:

"Örgü dersinde de Alzheimer, demans ve parkinson gibi hastalıkların önüne geçebilme, başlamışsa durdurabilme ve yavaşlatabilmeyi amaç ediniyoruz. Batman Üniversitesi olarak büyüklerimizin emeklerini bir nebze de olsa karşılayabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 60 yaş üstü bireylerimizin sosyal hayata katılmalarını, yeni bilgi ve beceriler elde etmelerini, aile bireylerine örnek olmalarının önünün açılmasını amaçlıyoruz."

"Mutlu olmak için geliyorum"

Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim alan Necla Demirhan derslerin çok güzel geçtiğini, burada güzel zaman geçirdiğini dile getirdi.

Kemal Yalçın ise 61 yaşında olduğunu, üniversiteye hayatına anlam katmak için geldiğini belirterek, "Mutlu olmak için geliyorum. Bu yaştan sonra bu imkanı bize verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Yaşlı insanların evinden çıkıp gelmesi bile çok önemli." ifadelerini kullandı.

Nurhan Şeker (61) de evde oturmaktan sıkıldığını, bir arkadaşının tavsiyesi ile buradaki derslere katıldığını anlattı.

Şeker, "Sporumu yapıyorum, arkadaşlar edindim. Güzel dersler görüyoruz. Öğretmenler çok güzel şeyler öğretiyorlar. Gerçekten bizim için çok iyi oldu bu eğitimler." dedi.

Kaynak: AA

Kültür, Eğitim, Sağlık, Güncel, batman, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.