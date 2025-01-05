Batman\'da 9.700 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da kamyonetin kasasında yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Batman- Gercüş kara yolunda takibe aldığı kamyoneti durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen aracın kasasının taban sacı söküldü.

Ekipler, sacın altına yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ???????