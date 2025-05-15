Batman'da 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla piknik etkinliği düzenlendi.
Batman Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Batman Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, katılımcılar piknik yaptı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, etkinliğe katılan ailelerle sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Aile Günü Pikniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?