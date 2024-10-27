Batman\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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BATMAN'da çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.

Anız yangını, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Oymataş köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,