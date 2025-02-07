Batman'da Atık Petrol Havuzunda Yangın

Batman'da atık petrolün toplandığı havuzda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yakıtlı köyünde petrol kuyusu yanında bulunan atık petrol havuzunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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