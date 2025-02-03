Batman\'da Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Ağır Yaralandı

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BATMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Bilal E. (20) ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal E., kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilal E. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilal E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.