Batman'da Cep Telefonu Gasbına Tutuklama

Batman'da cep telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yol keserek 2 kişinin cep telefonlarını gasp eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler 33 işyerinden elde edilen 78 saat güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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