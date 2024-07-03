Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bayındır Şehit Hasan Gül Polis Merkezi Amirliğince, genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında Petrol Mahallesi'nde bir düğün merasiminde havaya silahla ateş ederek, genel toplum güvenliğini tehlikeye atan 3? şüpheli yakalandı, ele geçirilen 2? pompalı silah ve tabancaya el konuldu.
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