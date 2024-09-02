Batman\'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Batman'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışma kapsamında şüpheli bir kamyon takibe alındı.

Ekipler, kamyon sürücüsünün başka bir araçta alıcı olan 2 zanlı ile buluştuğu esnada operasyon düzenledi.

Operasyonda, kamyonda yapılan aramada, birleştirildiğinde atıma hazır 269 tabanca, 3?3? tabanca gövdesi ve 9? bin 5?5?7? tabanca parçası ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.