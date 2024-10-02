Batman'da İki Başkan İstifa Etti - Son Dakika
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Batman'da İki Başkan İstifa Etti

Beşiri ve Balpınar belediye başkanları, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bağımsız devam edecek.

02.10.2024 18:50
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Batman'da 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve merkeze bağlı Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları ortak açıklama ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini bildirdi.

Karabulut ve Ekmiş, ortak açıklamada, "Beşiri ve Balpınar halkına daha iyi hizmet verebilmek için belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da İki Başkan İstifa Etti - Son Dakika

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