Batman'da İkinci Ürün Sebze Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da İkinci Ürün Sebze Projesi

Batman'da 151 çiftçiye sebze fide desteği ile 2. ürün sebze yetiştiriciliği başladı.

14.10.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce uygulanan "2. Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında fide desteği alan çiftçiler sebze yetiştirmeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan, GAP Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen proje ile 151 çiftçiye 1 milyon 414 bin 808 lira bütçeyle yüzde 70 hibeli sebze fidesi desteği sunuldu.

Bu kapsamda 300 dönüm alanda 250 bin lahana fidesi, 360 bin karnabahar fidesi ve 355 bin marul tohumu toprakla buluştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, kentte 1 milyon dönüm tarım arazisi olduğunu, bunun 140 bin dönümünün sulanabilir araziden oluştuğunu söyledi.

32 bin dönüm alanda ise sebze yetiştiriciliği yapıldığını ifade eden Aydın, kentte buğday, mercimek ve nohut hasadından sonra ikinci ürün olarak sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Aydın, bu amaçla "2. Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"ni hayata geçirdiklerini anlatarak, "Batman'da buğday, mercimek, nohut gibi ürünlerin haziran ayında başlayan hasadı temmuzda sona ermektedir. Temmuzdan sonra da arazi boş kalmaktadır. İstedik ki bu boşluğu dolduralım." dedi.

Bu proje ile Batman ve çevre illerin kışlık sebze ihtiyacını da karşılamayı hedeflediklerini dile getiren Aydın, yaklaşık 300 dönüm ekim alanında bu projeyi yürüttüklerini kaydetti.

Aydın, "2. Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ile 20 milyon liralık gelir bekliyoruz. Bu da çiftçilerimize ek gelir olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Projeden hibe desteği alan çiftçilerden Fesih Bozkurt, merkeze bağlı Balpınar beldesinde çiftçilik yaptığını anlatarak, karnabahar, lahana, brokoli gibi sebzeler yetiştirdiğini belirtti.

Fide desteği için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür eden Bozkurt, bu sayede kaliteli sebzeler yetiştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, batman, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da İkinci Ürün Sebze Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 19:18:01. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da İkinci Ürün Sebze Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.