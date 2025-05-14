Batman'da Kaçak Balık Avına Ceza

BATMAN'da, kaçak olarak balık avladığı belirlenen 3 kişiye toplamda 83 bin lira para cezası kesildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından doğal kaynakların korunması ve yasadışı avcılığın önlenmesi amacıyla, Ilısu Baraj Gölünde Oymataş Köyü, Üniversite Batı Raman Kampüs alanı ve Kantar Köprüsü mevkilerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde, kaçak balık avcılığı için suya bırakıldığı tespit edilen 1000 metre misina ağ toplanarak imha edildi. 3 kişiye ise 83 bin lira para cezası kesildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,