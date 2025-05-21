Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

BATMAN'da, polisin durdurduğu bir TIR'da yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Beşiri- Batman yolu üzerinde bir TIR durduruldu. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,