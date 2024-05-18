Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Batman\'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir traktörde yapılan aramada 10 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü V.D. gözaltına alındı.

18.05.2024 22:51
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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler durumundan şüphelendikleri bir römorklu traktörü durdurmak istedi.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan traktörde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin 560 paket sigara ele geçirildi.

Sürücü V.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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