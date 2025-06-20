Batman\'da Kilim Dokuma Atölyesi Açıldı

Batman'da ilkokul öğrencileri, okulda açılan kilim dokuma atölyesindeki küçük tezgahlarda rengarenk ipler kullanarak kilim dokuyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, sanal bağımlılıklarını azaltmak, derslerdeki dikkat süreleri ile dokuma sanatına ilgilerini arttırmak amacıyla Mehmet Akif İlkokulu'nda "Kilim Dokuma Atölyesi" açıldı.

Bu yıl okulun 3. sınıfında eğitim gören 95 öğrenci, öğretmenlerinin rehberliğinde atölyede kurulan 28 kanallı, 28x39 santimetre ebatlarındaki 20 dokuma tezgahında unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatını öğrenip el becerilerini geliştiriyor.

Haftanın belirli günlerinde atölyede bir araya gelen öğrenciler, rengarenk ipler kullanarak kilim dokumanın mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerin atölye çalışmasında dokuduğu 95 kilim, okulda sergilendikten sonra hatıra kalması için yine kendilerine verilecek.

"Amacımız, çocukların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak"

Okul müdürü Salih İnançlı, AA muhabirine, okulda 600 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu yıl açılan atölyedeki çalışmalara 3. sınıfta okuyan 95 öğrencinin katıldığını söyledi.

Atölye çalışmalarına gelecek eğitim ve öğretim yılında da devam edeceklerini anlatan İnançlı, öğrencilerin tümünün bu atölyeden faydalanacağını belirtti.

İnançlı, geleceğini köklerinden alan nesil yetiştirme hedefiyle çocukların kilim dokuma atölyesinde becerilerini ortaya çıkaracaklarını vurguladı.

Atölyeyle yaptıkları çalışmanın amacına değinen İnançlı, "Burada amacımız, çocukların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak, kültürel mirasımıza sahip çıkmak, aynı zamanda hızla artan tüketim çılgınlığına karşı üretebilme bilincini vermek. Gayet de iyi gittiğine inanıyoruz." dedi.

Velilerin de zaman zaman öğrencilerle dokuma çalışmalarına katıldığını anlatan İnançlı, bu durumdan öğrencilerin de gayet mutlu olduğunu belirtti.

"Kilim, çok sabır isteyen bir iş ve bu şekilde dikkat sürelerini artırmayı hedeflemiş olduk"

Sınıf öğretmeni Şeyma Gün de öğrencilerin sakinleştirecek, dinlendirecek ve dikkat sürelerini artıracak etkinliğe ihtiyaç duyulduğunu ve bu atölyenin bu ihtiyaç doğrultusunda kurulduğunu söyledi.

Son yıllarda çocuklarda artan ekran bağımlılığı nedeniyle dikkat sürelerinin de azaldığına dikkati çeken Gün, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin dikkat süresini artırmak, derslerine odaklanmalarını sağlamak istedik çünkü kilim çok sabır isteyen bir iş ve bu şekilde aslında biz onların dikkat sürelerini artırmayı hedeflemiş olduk. Onlar da dokuma yaparken çok eğlendi. Onların arasındaki dayanışmayı, yardımlaşmayı görmek bizleri de çok mutlu etti."

Unutulmaya yüz tutmuş meslek olan halı dokuma sanatını canlandırmanın da kendilerine keyif verdiğini ifade eden Gün, "Son zamanlarda artan tüketim çılgınlığının önüne geçmek, çocuklarda biraz da üretim duygusunu yeşertmek adına yine güzel bir etkinlik yapmış olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Ecrin Şura Yılmaz da ilk başlarda zorlandığını ancak öğretmeni ve ailesinin yardımıyla kilim dokumayı öğrendiğini söyledi.

Yılmaz, "Kilim dokumak sabır ister ama çok eğlenceli. Ben kilim dokurken türküler ve şarkılar söylüyorum. Kilim dokurken şekiller aklıma geliyordu. Kilim yaparken hayal gücümü geliştirmiş oluyorum." ifadelerini kullandı.

Eylül Afşin Güneş de kilim dokumanın eğlenceli olduğu kadar sabır isteyen bir iş olduğunu anlattı.