Batman'da mahallede çıkan yangına vatandaşlar çalılarla müdahe ettiler - Son Dakika
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Batman'da mahallede çıkan yangına vatandaşlar çalılarla müdahe ettiler

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın, bir evin bahçesinde başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek mahalle ortasındaki bahçelere sıçradı. İtfaiye araçlarının dar yollardan geçemediği için mahalle sakinleri çalılarla ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürdü. Yangın sonucunda bahçelerde bulunan üzüm ve meyve ağaçları zarar gördü.

24.07.2024 00:29
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Batman'da mahallede çıkan yangına vatandaşlar çalılarla müdahe ettiler

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde mahalle ortasında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, mahallelinin çalılarla ve kovalarla taşıdığı suyla söndürüldü.

Alınan bilgelere göre, Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahallede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek mahalle ortasında bulunan bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Mahalle arasında bulunan yolların dar olması nedeniyle itfaiye araçlarının ulaşamadığı yangın, mahalle sakinlerinin kovalarla taşıdığı suyla söndürüldü.

Yangında bahçelerde bulunan üzüm ve meyve ağaçları zarar görürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Batman'da mahallede çıkan yangına vatandaşlar çalılarla müdahe ettiler - Son Dakika

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