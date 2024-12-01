Batman'da Minibüste Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente giriş yapan minibüsü şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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