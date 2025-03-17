Batman'da Öğrenciler Fidan Dikti

Batman'da 100 öğrenci 116 adet fidan dikti

BATMAN - Batman Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 100 öğrenci 116 adet fidan dikti.

Çocuk Trafik Eğitim Parkına gelen öğrencilere Orman İşletme Müdürlüğü personeli ağaç dikmenin önemini anlattı. "Gönüllü Orman Dostu" tişörtleri hediye edilen çocuklar, daha sonra alana 116 adet fidan dikti. Çocuk Trafik Eğitim Parkı sorumlusu Enver Arı, Batman Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yüzlerce öğrenciye eğitim verdiklerini, bu zaman zarfında uygulamalı ve teorik eğitimlerle çok değerli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Arı, bugün de çocuklara gerek ağaç dikme bilincini kazandırmak, gerekse de çocuklarla ilgili güzel bir etkinlik yapabilmek için Orman İşletme Müdürlüğüyle beraber güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Bugün buraya gelen 100 öğrencimizle beraber 116 fidanı toprakla buluşturduk. Bu da gerçekten çok değerli bir çalışma oldu" dedi.