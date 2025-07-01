Batman\'da Öğrencilere Sağlık Taraması

Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, mobil sağlıklı yaşam aracıyla kırsal kesimdeki öğrencilere sağlık taraması ve eğitim hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kent merkezine bağlı yaklaşık 40 köy okulu ziyaret edildi ve 4 bin 180 öğrenciye sağlık hizmeti sağlandı.

Çalışmalar kapsamında öğrencilere skolyoz, düztabanlık, ağız-diş sağlığı ve sağlıklı beslenme konularında tarama ve bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Sorun tespit edilen öğrenciler, gerekli görüldüğünde uzmanlara yönlendirilerek ileri tetkik ve tedavi süreçlerine alındı.