Batman\'da Öğrencilere Sinema Etkinliği

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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve öğretmenler "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmini izledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından "Hayatla Barış Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Kentte bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ve ilk Türk operası olma özelliği taşıyan Özsoy Operası'nın sahnelenme hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi Batman'da öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.

Filmi 5 ilçedeki 53 lisede okuyan 2 bin öğrenci ile 150 öğretmen izledi.

Öğrencilere meyve suyu ve patlamış mısır da ikram edildi.

Film gösterimi öncesi öğrencileri selamlayan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, sanat adına bir farkındalık oluşturmak ve öğrencilere keyifli bir gün yaşatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da bu etkinliği düzenledikleri için İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.