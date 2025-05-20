Batman\'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da bir otobüste yapılan aramada 4 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otobüste arama yapan ekipler, çuval içerisinde 4 kilo 250 gram metamfetamin buldu.

Çuvalın sahibi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.