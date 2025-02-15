Batman\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

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BATMAN'da, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman- Diyarbakır kara yolu, Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. N.S.'nin (37) kontrolünü yitirdiği 33 NS 155 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü N.S. adlı erkek ile yanındaki eşi A.A. (33) ve oğulları Ö.A.A. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.