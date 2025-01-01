Batman\'da Otomobil Yangını: Çevredekiler Müdahale Etti

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BATMAN'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangını, çevredekiler yangın tüpü ve suyla söndürdü.

Yangın, öğleden sonra Gültepe Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilde meydana geldi. Motor kısmından alev alan otomobili gören sürücü, kenara çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. O esnada çevrede bulunanlar da bir işyerinden aldıkları yangın tüpüyle müdahalede bulunurken, bazıları ise kovayla getirdikleri suyu araca dökerek müdahale etti. Yangın söndürülürken, o anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,