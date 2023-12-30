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Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Batman-Siirt kara yolunda aşırı sis nedeniyle meydana gelen kazada, Cafer G. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki eşi ve çocukları yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Batman\'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
30.12.2023 - 19:15,
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Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Cafer G. yönetimindeki 21 KE 198 plakalı otomobil, Batman- Siirt kara yolunun Kira Dağı mevkisinde aşırı sis nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Gül G. ve çocukları Ömer G, Çınar G, Enis G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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