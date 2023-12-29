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Batman'da "Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi"nde çalışmalar başladı - Son Dakika
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Batman'da "Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi"nde çalışmalar başladı

Batman'da 'Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi'nde çalışmalar başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Canalp, şu ana kadar tamamlanan 90 projenin yanı sıra 65 projenin devam ettiğini ve 38 projenin de planlandığını belirtti. Projenin maliyeti 72 milyon lira olup, içme suyu sisteminden kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar birçok çalışma yapılacak.

Batman\'da "Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi"nde çalışmalar başladı
29.12.2023 - 16:10,
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Batman'da "Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi"nde çalışmalar başladı.

Ahmet Arif Bulvarında projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, belediye olarak kentte şu ana kadar 90 projeyi tamamladıklarını söyledi.

65 projenin devam ettiğini, 38 projeyi de planladıklarını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Toplam 193 projenin maliyeti 10 milyar 133 milyon lira. Batman büyükşehir olacak, büyükşehre giden yolun taşlarını da teker teker döşeyeceğiz. Bulvar projesinin maliyeti 72 milyon lira. 2 bin 500 metre alanın içme suyu sistemini düzenleyeceğiz. 1700 metrelik alanda da yeni kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hatlarını döşemiş olacağız. Yeni yağmur hattını da bu güzergahta döşemiş olacağız. Yine bu güzergahta 3 döner kavşak ve akıllı sinyalizasyon sistemi kuracağız. 1200 ağaç dikeceğiz, 360 yeni aydınlatma direği kuracağız. Çalışmamızın bir ayağında da asfalt döşeyeceğiz. 23 bin metrekare de bazalt taş döşeyeceğiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da "Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi"nde çalışmalar başladı - Son Dakika
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