Batman'da Prefabrik Kabin Yangını: 4 Gözaltı

Güncel

Batman Belediyesinde görevli şoförlerin dinlenme alanı olarak kullandığı prefabrik kabini yakan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak'ta saat 01.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Nupelda Caddesi'nde Batman Belediyesi şoförlerinin dinlenme alanı olarak kullandığı prefabrik yapıda yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerden 2'sinin yüzü kapalı bir şekilde kabine girerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda olaya karıştığı belirlenen S.A, Y.U, B.A. ve Ş.A. yakalandı.