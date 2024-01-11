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Batman'da Psikiyatri Hastası Otel Odasını Ateşe Verdi - Son Dakika
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Batman'da Psikiyatri Hastası Otel Odasını Ateşe Verdi

Batman'da özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası M.C.Ç., kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 20 hasta başka bir hastaneye sevk edildi. Yangını çıkaran M.C.Ç. ise gözaltına alındı.

11.01.2024 - 09:41,
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BATMAN'da özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası M.C.Ç. (27), kaldığı odayı ateşe verdi. 20 hasta yakındaki bir özel hastaneye sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, M.C.Ç. gözaltına alındı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı özel bir hastanenin 4'üncü katında bugün saat 03.00 sıralarında psikiyatri hastası M.C.Ç., kaldığı odayı ateşe verdi. Personelin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odada kalan ve çıkmayı reddeden M.C.Ç. hastane çalışanlarının uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. O kattaki 20 hasta da yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4'üncü katta zarara neden olan yangını çıkaran M.C.Ç. gözaltına alındı.

Batman\'da Psikiyatri Hastası Otel Odasını Ateşe Verdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da Psikiyatri Hastası Otel Odasını Ateşe Verdi - Son Dakika
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