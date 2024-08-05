Batman'da restoran, kafe, pastane ve lokantalarda denetim yapıldı

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Batman'da restoran, kafe, pastane ve lokantalarda denetim yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yiyecek içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tarife ve fiyat listesi konulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet yürüten 329 işletmede rehberlik ve denetim faaliyeti gerçekleştirildiği, denetimler neticesinde aykırılık görülen işletmelere toplam 83 bin 600 lira idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla rehberlik ve denetim faaliyetlerimiz planlı ve sürekli devam etmektedir."