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Batman'da sağanak heyelana neden oldu

BATMAN - Batman'da etkili olan sağanak heyelana neden oldu, heyelanla birlikte yollara akan çamur ve kayalar ulaşımı aksattı.

Batman'da etkili olan sağanak yağış Sason ilçesinde heyelana neden oldu. Demetevler Mahallesinde meydana gelen heyelanla birlikte yamaçlardan koparak sürüklenen çamur ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yol uzun süre ulaşıma kapanırken yoldan geçmeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri yolu açma çalışması başlattı.