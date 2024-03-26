Batman\'da sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler su altında

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Batman'da sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.

Batman'da dün geceden itibaren aralıksız süren yağış, bazı sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu.

Bayındır Mahallesi'nde kanalizasyon hattından su taştı, araçlar caddede ilerlemekte zorlandı.

Ekipler, su baskını yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.