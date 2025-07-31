Batman\'da Sıcak Hava İçin Yolculara Ayran İkramı

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman'da, tren yolcularına soğuk ayran ikram edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Batman Gar Müdürlüğünce sıcak hava koşulları nedeniyle Batman- Diyarbakır arasında sefer yapan trende seyahat eden yolculara soğuk ayran ikramında bulunuldu.

TCDD Batman Gar Müdürü Halil Saruhan, yolcularla ilgilenerek ayran ikram etti.