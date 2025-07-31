Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman'da, tren yolcularına soğuk ayran ikram edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Batman Gar Müdürlüğünce sıcak hava koşulları nedeniyle Batman- Diyarbakır arasında sefer yapan trende seyahat eden yolculara soğuk ayran ikramında bulunuldu.
TCDD Batman Gar Müdürü Halil Saruhan, yolcularla ilgilenerek ayran ikram etti.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Sıcak Hava İçin Yolculara Ayran İkramı - Son Dakika
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