Batman\'da Sıfır Atık Projesiyle Tekstil Geri Dönüşümü

Batman Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tekstil atıklarının geri dönüşümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 150 noktaya bırakılan "Giysi ve Tekstil Atığı Toplama Kumbaraları" ile kullanılmayan giysi, ayakkabı, perde, havlu gibi birçok ürün toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje sayesinde hem çevre korunuyor hem de tekstil fabrikaları için ham madde elde ediliyor. Proje kapsamında, 2024 yılı ekim ayından itibaren kumbaralara bırakılan 130 bin 80 kilogram tekstil atığı geri dönüşüme dahil edildi.