Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı, malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı, malzemeler ele geçirildi

Batman\'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı, malzemeler ele geçirildi

Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bir adrese yapılan operasyonda, tabanca imalatında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem yapıldı.

04.03.2024 16:25  Güncelleme: 16:27
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Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 1 şüpheli yakalandı, tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese 26 Şubat'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tabanca imalatında kullanılan 3 bin 540 şarjör, 2 bin 480 sürgü kapağı, 1620 namlu, 750 tek dişli ve 2 bin 700 çift dişli tetik, 550 tetik mekanizması, 1600 horoz mandal yayı, 250 sürgü tutucu pim, 650 icra mili aparatı, 900 icra mili, 3 bin 850 tetik mekanizması sabitleyicisi, 500 tetik emniyet kilidi, 60 icra mili sabitleyicisi, 22 bin 500 yay, 12 bin 500 sabitleme pimi, 1200 emniyet mandal pimi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli yakalandı, malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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