Batman\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.