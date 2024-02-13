Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Batman\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tabanca, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 yivli ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 26 şarjör, 540 fişek, 102 tabanca fişeği, 299 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.

13.02.2024 17:42  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Tespit edilen bir adreste yapılan aramada 10 tabanca, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 yivli ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 26 şarjör, 540 fişek, 102 tabanca fişeği, 299 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Batman, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 17:58:03. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement